В России с пятницы по воскресенье проходят выборы президента. По итогам первого дня голосования сразу несколько регионов показали высокие результаты по явке: среди них в том числе дальневосточники и новые регионы.
Украинский план запугать россиян перед выборами провалился
Комментарии
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Геннадий Свешников
Согласен!Ни каких проблем и мы и дети-всё прекрасно работает❗
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17 час.
Людмила Петрухина
Я проглосовала за ВВП сегодня, сходила на избирательный участок.
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17 час.
Игорь
Проголосовал, благо до избирательного метров 600 - тростью не пользуюсь принципиально, чтоб не уступали место в транспорте. Не люблю жалости к себе. Ветеран Афгана, всегда дохромаю куда нужно!
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4 час.
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