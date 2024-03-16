ДОСТОЙНАЯ ЖИЗН...
ГлавнаяОбществоОбсуждаемПенсия и пенсионерыЗдоровьеСад, огородВкусно!Ликбез
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИ

20 136 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир СССР
    Украинские диверс...
  • Игорь
    Проголосовал, благо до избирательного метров 600 - тростью не пользуюсь принципиально, чтоб не уступали место в транс...Украинский план з...
  • Zoia Goldshtab
    Потеря для страны....ЛЮБИТЕЛЬ САМОИРОНИИ

Украинский план запугать россиян перед выборами провалился

Украинский план запугать россиян перед выборами провалился

В России с пятницы по воскресенье проходят выборы президента. По итогам первого дня голосования сразу несколько регионов показали высокие результаты по явке: среди них в том числе дальневосточники и новые регионы.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Геннадий Свешников
Согласен!Ни каких проблем и мы и дети-всё прекрасно работает❗
Ответить
17 час.
Людмила Петрухина
Я проглосовала за ВВП  сегодня, сходила на избирательный участок.
Ответить
17 час.
Игорь
Проголосовал, благо до избирательного метров 600 - тростью не пользуюсь принципиально, чтоб не уступали место в транспорте. Не люблю жалости к себе. Ветеран Афгана, всегда дохромаю куда нужно!
Ответить
4 час.

Картина дня

наверх