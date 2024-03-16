Украинский план запугать россиян перед выборами провалился

Согласен!Ни каких проблем и мы и дети-всё прекрасно работает❗

Я проглосовала за ВВП сегодня, сходила на избирательный участок.

Игорь

Проголосовал, благо до избирательного метров 600 - тростью не пользуюсь принципиально, чтоб не уступали место в транспорте. Не люблю жалости к себе. Ветеран Афгана, всегда дохромаю куда нужно!