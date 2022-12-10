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Латвия: последняя капля

Латвия: последняя капля

Европейскую лицензию на вещание телеканал «Дождь» (признан в России иностранным агентом, вещание в РФ заблокировано Роскомнадзором по требованию Генпрокуратуры) получил от Национального совета по электронным СМИ Латвии (NEPLP) 6 июня 2022 года.

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