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Царьград

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Власти планируют сократить количество госслужаших в регионах на 10%

Власти планируют сократить количество госслужаших в регионах на 10%

С помощью такого кадрового решения собираются повысить заработную плату оставшимся.Количество сотрудников на государственной службе к середине 2025 года должно сократиться на 10%, уменьшение числа работников планируется на региональном уровне вслед за федеральным.

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Комментарии
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Вячеслав Денисов
Не на 10% сокращать, а на 30%! Бездельников развелось немеряно!
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