Проректора КрасГМУ арестовали за хищения стимулирующих выплат сотрудников

В Красноярске суд арестовал проректора КрасГМУ Соловьеву за хищения выплат Центральный районный суд Красноярска арестовал проректора по учебной, воспитательной работе и молодежной политике Красноярского государственного медицинского университета имени профессора В.
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