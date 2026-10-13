Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Фонд «Защитники Отечества» помог ветерану СВО начать новую жизнь

Фонд «Защитники Отечества» помог ветерану СВО начать новую жизнь

Вернуться к мирной жизни, освоить новую профессию или открыть свое дело. В Мурманской области ветеранам СВО и их семьям в этом помогают специалисты фонда «Защитники Отечества».

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