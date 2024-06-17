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Вспышка на подстанции в Ростове-на-Дону была вызвана взрывом упаковочной пленки, которая попала на объект

Вспышка на подстанции в Ростове-на-Дону была вызвана взрывом упаковочной пленки, которая попала на объект

Специалисты "Россети Юг" провели расследование инцидента на подстанции в Ростове-на-Дону, который вызвал широкий резонанс в социальных сетях из-за распространенных видеороликов с яркими вспышками в небе.

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