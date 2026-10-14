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Владимирские новости

2 подписчика

Завтра небольшой дождь и до +15 градусов. Ветер и давление чуть изменятся.

Завтра небольшой дождь и до +15 градусов. Ветер и давление чуть изменятся.

Завтра днём станет теплее на 5 градусов, но ночью ожидается лишь незначительное потепление. Как изменится погода дальше? Переходите по ссылке, чтобы узнать подробности.

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