Глава комитета Госдумы РФ по градостроительству Павел Крашенинников накануне заявил, что дискуссия о смертной казни может увести правительство в другом направлении, так как придется обсуждать «иные истории», пишет РИА Новости.
Крашенинников: дискуссия о смертной казни может увести в ложном направлении
Комментарии
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Борис Прокофьев
Очень жаль, что этот депутат, наделенный законодательной властью, не понимает острой необходимости смертной казни в России. Война идет, десятки людей гибнут от рук террористов. Мораторий на смертную казнь введенный ельцинским указом, не законен. Уголовный кодекс РФ, которым предусмотрена смертная казнь, выше Указа Президента РФ по юридической силе. Благими пожеланиями и демагогией ситуацию в стране не исправить.
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