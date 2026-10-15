«Унылая пора! Очей …!».Осень всегда занимала особое место в русской поэзии. Для одних поэтов это было время тихой грусти и размышлений, для других — самая красивая пора года, когда привычный пейзаж преображается буквально за несколько недель.
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