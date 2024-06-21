МАКАР ЗАПОРОЖСКИЙ: «ХОЧЕТСЯ НЕ СЧИТАТЬ СЕБЯ ГЕРОЕМ ВООБЩЕ!»

Популярный актер рассказал о своих экспедициях на край света, жизни после развода, отношениях с братом и воспитании дочерей Макара Запорожского зритель узнал после его ролей в картинах «Лекарство для Веры», «Стражник», «Стая», «Марафон желаний», «Улетный экипаж», «Молодежка».