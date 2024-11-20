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Царьград

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Ночью в Подмосковье сбили два украинских беспилотника

Ночью в Подмосковье сбили два украинских беспилотника

Атаку пытались провести и в других регионах России.В ночь на среду, 20 ноября, над территорией Подмосковья были сбиты два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) самолётного типа.

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