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FinFax - Новости банков и вкладов

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Ипотечные ставки достигли критической отметки в 30% годовых

Ипотечные ставки достигли критической отметки в 30% годовых

Процентные ставки по ипотеке вплотную подошли к 30% годовых. Если при таких условиях оформить ипотеку на 5 млн рублей на 25 лет, переплата превысит 32 млн рублей, что более чем в семь раз превышает первоначальную сумму кредита.

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