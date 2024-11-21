Ипотечные ставки достигли критической отметки в 30% годовых

Процентные ставки по ипотеке вплотную подошли к 30% годовых. Если при таких условиях оформить ипотеку на 5 млн рублей на 25 лет, переплата превысит 32 млн рублей, что более чем в семь раз превышает первоначальную сумму кредита.
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