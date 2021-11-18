Врач Ким: тромбоз случается и у молодых пациентов, перенесших COVID-19 в легкой форме

Постковидный синдром иногда проявляется в виде нарушения свертываемости крови. Как избежать тромбообразования после перенесенного заболевания рассказала в четверг, 18 ноября, врач-гематолог высшей категории медицинского центра «Авиценна» Диана Ким.
Постковидный синдром иногда проявляется в виде нарушения свертываемости крови. Как избежать тромбообразования после перенесенного заболевания рассказала в четверг, 18 ноября, врач-гематолог высшей категории медицинского центра «Авиценна» Диана Ким.
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