Уральский завод «Исеть» требует от бывшего депутата Госдумы Малика Гайсина более 200 млн рублей. Третьими лицами по делу привлечены Росфинмониторинг, ООО «Иверь», ООО «Сальвад» и прокуратура.
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