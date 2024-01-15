Очень тяжело определить виновного

Как пишет PhuketNews - полиция Таиланда пока не определила, кого считать виновным. Начальник дорожной полиции, старший сержант Раттаначай Промхван по неизвестным причинам потерял управление и врезался на служебном скутере в Тойота Виос русского туриста Василия Глекова.
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