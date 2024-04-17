Последние новости о паводках в России: ситуация по регионам Евгения КомароваМасштабные наводнения, вызванные повышением уровня воды в реках Ишим и Тобол, продолжают угрожать жителям Курганской и Тюменской областей.
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