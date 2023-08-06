Какой завтрак поможет снизить холестерин: самое простое блюдо

S

Sobering

В Англии давно перестали есть овсянку на завтрак, а только яичницу с беконом. В США за год из за клетчатки вырезают у 100000 человек прямую кишку. Овсянку можно есть только ту. которая долго варится. которая в вёдрах на рынке продавалась. не очищенну. . Думайте.