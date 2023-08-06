Оказывается, что овсянка не только значительно снижает уровень холестерина в крови, но еще и способствует детоксикации печени, сообщает RG.
Какой завтрак поможет снизить холестерин: самое простое блюдо
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Sobering
https://youtu.be/45EH6vjqEQs
Клетчатка РАЗРУШАЕТ кишечник — запор, геморрой, раздраженный кишечник, колит Константин Монастырский
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13 мин.
Sobering
https://m.youtube.com/watch?v=2SB08D7SYM4
Клетчатка вызывает РАК кишечника и АППЕНДИЦИТ у детей. Холестерин, диеты, БАДы и долгожители.
YouTube
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13 мин.
S
Sobering
В Англии давно перестали есть овсянку на завтрак, а только яичницу с беконом. В США за год из за клетчатки вырезают у 100000 человек прямую кишку. Овсянку можно есть только ту. которая долго варится. которая в вёдрах на рынке продавалась. не очищенну. . Думайте.
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9 мин.
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