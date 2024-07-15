Новая статья: Обзор смартфона realme 12 4G: камера как у старших Заканчиваем цикл ...

Новая статья: Обзор смартфона realme 12 4G: камера как у старшихЗаканчиваем цикл материалов, посвященных номерной серии смартфонов realme, – начинали мы с флагмана серии, realme 12 Pro+, продолжили «середняком» realme 12+ и в завершение поговорим о самом недорогом «двенадцатом», который, тем не менее, тоже старается удивить – и действительно делает это источник#Обзор.