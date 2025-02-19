Орбан заявил, что Евросоюз ищет финансирование для Украины

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что в Евросоюзе обсуждают возможное финансирование Украины на случай, если США откажутся от дальнейшей поддержки Киева: европейские чиновники уже анализируют, какие страны и в каком объеме должны будут выделить средства.