Орбан заявил, что Евросоюз ищет финансирование для Украины

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что в Евросоюзе обсуждают возможное финансирование Украины на случай, если США откажутся от дальнейшей поддержки Киева: европейские чиновники уже анализируют, какие страны и в каком объеме должны будут выделить средства.
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