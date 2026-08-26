WTI Rises After Big Product Draws, Tiny Crude Build, SPR Nears 'Tank Bottoms' Oil prices extended their declines for a third straight day after the US plan to ramp up economic pressure on Iran spared the country’s trading partners from harsher measures for now, while mediators said they were continuing efforts to end the conflict.
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