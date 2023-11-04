Цукерберг оказался в больнице с порванной при спарринге крестообразной связкой

Американский миллиардер и глава Meta (организация, деятельность которой запрещена в России) Марк Цукерберг был госпитализирован после того, как во время тренировочного боя порвал себе крестообразную связку.
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