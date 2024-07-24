Со Знаменем Победы парашютист из Сочи совершил прыжок на вершину Эльбруса

Со Знаменем Победы парашютист из Сочи совершил прыжок на вершину ЭльбрусаСочинский парашютист совершил прыжок с вертолета над самой высокой точкой России - горой Эльбрус, высота которой более 5600 метров.
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