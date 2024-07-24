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Живая Кубань

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Со Знаменем Победы парашютист из Сочи совершил прыжок на вершину Эльбруса

Со Знаменем Победы парашютист из Сочи совершил прыжок на вершину Эльбруса

Со Знаменем Победы парашютист из Сочи совершил прыжок на вершину ЭльбрусаСочинский парашютист совершил прыжок с вертолета над самой высокой точкой России - горой Эльбрус, высота которой более 5600 метров.

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