Мосгорсуд по иску МЮ ликвидировал Узбекскую национально-культурную автономию

Московский городской суд удовлетворил административный иск министерства юстиции России (МЮ) и ликвидировал региональную общественную организацию "Узбекская национально-культурная автономия в городе Москве".
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