Головин прокомментировал победу «Монако» в матче с «Ниццей», в котором забил решающий гол

Александр Головин высказался о важности победы «Монако» в матче с «Ниццей». Полузащитник «Монако» Александр Головин поделился впечатлениями от победы своей команды в матче 21-го тура Лиги 1, в котором монегаски на выезде одолели «Ниццу» (3:2).