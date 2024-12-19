В РАН не поддержали введение продуктовых талонов в России

Введение системы распределения продуктов по талонам в России приведет к спекуляции на определенных рынках, такое мнение высказала доктор экономических наук, ведущий научный сотрудник Института социально-экономических проблем народонаселения РАН Нина Русанова в эфире радиостанции "Говорит Москва".