В РАН не поддержали введение продуктовых талонов в России

Введение системы распределения продуктов по талонам в России приведет к спекуляции на определенных рынках, такое мнение высказала доктор экономических наук, ведущий научный сотрудник Института социально-экономических проблем народонаселения РАН Нина Русанова в эфире радиостанции "Говорит Москва".
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