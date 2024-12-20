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Профессор Малинен заявил о безумии властей Украины после слов Зеленского о РФ

Профессор Малинен заявил о безумии властей Украины после слов Зеленского о РФ

Профессор Хельсинкского университета и геополитический эксперт Туомас Малинен подверг резкой критике главу киевского режима Владимира Зеленского после его заявления о необходимости «принуждения» России к миру.

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