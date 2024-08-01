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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Экс-пилот «Ф-1» Ламмерс: «Самокритика помогает Норрису. Ландо действует фантастически, он замечательный человек»

Бывший гонщик «Формулы-1» Ян Ламмерс убежден, что пилот «Макларена» Ландо Норрис прибавляет благодаря самокритике.

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