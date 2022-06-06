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В Британии утверждают, что ЕС продавила Протокол по Северной Ирландии

В Британии утверждают, что ЕС продавила Протокол по Северной Ирландии

Протокол по Северной Ирландии был подписан в существующем виде из-за «доминирования» ЕС на переговорах и не сможет работать в реальной жизни, заявил бывший главный переговорщик от Великобритании по Brexit Дэвид Фрост, 6 мая пишет The Independent.

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