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Царьград

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Бьянка купила дом за наличку и начала масштабный ремонт

Бьянка купила дом за наличку и начала масштабный ремонт

Певица Бьянка рассказала о покупке трехэтажного дома за наличные и затянувшемся ремонте. Интерьер в стиле бохо с гардеробной займёт полдома.

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