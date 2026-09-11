Бьянка купила дом за наличку и начала масштабный ремонт

Певица Бьянка рассказала о покупке трехэтажного дома за наличные и затянувшемся ремонте. Интерьер в стиле бохо с гардеробной займёт полдома.
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