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Минздрав: Трое доставленных в Москву из Белгорода раненых в тяжелом состоянии

Минздрав: Трое доставленных в Москву из Белгорода раненых в тяжелом состоянии

Трое из четырех пациентов, которые были доставлены на территорию Москвы в связи с ранениями, которые были получены вследствие ракетной атаки украинских военных по территории Белгорода, в настоящий момент находятся в тяжелом состоянии.

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