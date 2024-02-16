Минздрав: Трое доставленных в Москву из Белгорода раненых в тяжелом состоянии

Трое из четырех пациентов, которые были доставлены на территорию Москвы в связи с ранениями, которые были получены вследствие ракетной атаки украинских военных по территории Белгорода, в настоящий момент находятся в тяжелом состоянии.
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