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В Белоруссии пересмотрели порядок отнесения граждан к числу "тунеядцев"

В Белоруссии пересмотрели порядок отнесения граждан к числу "тунеядцев"

В прежнем тексте было написано, что занятыми в экономике считаются граждане, которые выполняют работы по гражданско-правовым договорам, предметом которых является выполнение работ, оказание услуг или создание объектов интеллектуальной собственности.

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