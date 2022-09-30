В Белоруссии пересмотрели порядок отнесения граждан к числу "тунеядцев"

В прежнем тексте было написано, что занятыми в экономике считаются граждане, которые выполняют работы по гражданско-правовым договорам, предметом которых является выполнение работ, оказание услуг или создание объектов интеллектуальной собственности.
В прежнем тексте было написано, что занятыми в экономике считаются граждане, которые выполняют работы по гражданско-правовым договорам, предметом которых является выполнение работ, оказание услуг или создание объектов интеллектуальной собственности.
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