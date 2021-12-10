Конструктор Захаров назвал преимущества дронов-камикадзе перед иностранными аналогами

Фото: - Федеральное агентство новостей / Андрей Союстов 10 ДЕКАБРЯ 2021 02:18 / АРМИЯ / ВЕРОНИКА СМИРНОВА Российская армия скоро получит дроны-камикадзе, которые способны применять так называемый рой — единовременную массированную атаку на врага.