Рассмотрение иска по отмене выборов главы Сургутского района отложено, чтобы устоялось решение суда ХМАО

Сургутский районный суд отложил рассмотрение иска предпринимателя Евгения Городилова, по отмене результатов конкурса и выборов главы Сургутского района, в ходе которых победил согласованный губернатором Натальей Комаровой кандидат Андрей Трубецкой.
Сургутский районный суд отложил рассмотрение иска предпринимателя Евгения Городилова, по отмене результатов конкурса и выборов главы Сургутского района, в ходе которых победил согласованный губернатором Натальей Комаровой кандидат Андрей Трубецкой.
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