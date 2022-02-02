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Рассмотрение иска по отмене выборов главы Сургутского района отложено, чтобы устоялось решение суда ХМАО

Рассмотрение иска по отмене выборов главы Сургутского района отложено, чтобы устоялось решение суда ХМАО

Сургутский районный суд отложил рассмотрение иска предпринимателя Евгения Городилова, по отмене результатов конкурса и выборов главы Сургутского района, в ходе которых победил согласованный губернатором Натальей Комаровой кандидат Андрей Трубецкой.

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