❤️ Среда — маленькая пятница, и сегодня это верно на 300%. Только посмотрите, сколько дат для кайфа и расслабления: 🟣Международный день чая 🟣Всемирный день розы 🟣Международный день космоса 🟣День музы и вдохновения 🟣День черемухи душистой 🟣Всемирный день медитации 🟣День "Покажите красоту внутреннего мира" 🟣День обмена талисманами 🟣День восторженной вечеринки Ну сплошные же радости и чудеса! Считаем, надо хотя бы по чуть-чуть, широкими мазками, но отметить каждый из этих праздников.