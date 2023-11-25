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Военное обозрение

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Премьер Армении намерен реформировать армию страны по опыту Швейцарии

Премьер Армении намерен реформировать армию страны по опыту Швейцарии

Глава правительства Армении Никол Пашинян продолжает активную деятельность по реформированию своей страны, ориентируя ее развитие на западные стандарты.

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