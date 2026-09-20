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"Карпатская восьмерка" оказалась неполноценной, СБУ организовала взрыв в ТЦК. Западная Украина за неделю

"Карпатская восьмерка" оказалась неполноценной, СБУ организовала взрыв в ТЦК. Западная Украина за неделю

На первом саммите "Карпатской восьмерки" было всего семь государственных флагов и лишь четыре человека в статусе главы государства или правительства.

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