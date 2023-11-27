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В Курской области новогодние представления посетят более 150 тысяч детей

<p style="text-align:justify"><strong>В этом году приобретено более 32 тысяч новогодних подарков для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе воспитанников детских организаций социального обслуживания семьи и детей в возрасте от 1 до 17 лет.

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