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Тренер «Галатасарая» Бурук о 3:3 с «МЮ»: «Могли выиграть, но и ничья – неплохой результат. В двух матчах с ними мы забили шесть мячей»

Тренер «Галатасарая» Бурук о 3:3 с «МЮ»: «Могли выиграть, но и ничья – неплохой результат. В двух матчах с ними мы забили шесть мячей»

«Наш процент владения мячом в матче составил 58%, и мы много раз выходили на голевые позиции. Могли забить больше.

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