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Трамп: США берут под контроль Ормузский пролив и потребуют компенсацию за обеспечение безопасности судоходства

Трамп: США берут под контроль Ормузский пролив и потребуют компенсацию за обеспечение безопасности судоходства

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон берёт под контроль Ормузский пролив, намереваясь выступать в роли «гаранта безопасности» судоходства, и при этом потребует компенсации за многолетние усилия по защите пролива.

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