Полиция задержала во Владимире укравших 11 млн у бойцов СВО

Страна и люди

Сотрудники полиции задержали трех жителей Владимирской области, которые подозреваются в серии краж на общую сумму свыше 11 миллионов рублей с банковских карт участников СВО, сообщила в Telegram-канале официальный представитель МВД России Ирина Волк.