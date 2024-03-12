Нива столкнулась с двумя авто на трассе в Братском районе. Двое человек погибли

Автоавария произошла утром 12 марта на 312 километр федеральной автодороги “Вилюй” Братского района. Предварительно установлено, что “Нива” выехала на встречку и сначала столкнулась со встречным автомобилем «Форд Транзит», а затем с «Тойотой Кроун», двигавшейся в попутном направлении.