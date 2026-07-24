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Царьград

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Минпросвещение: Русские школьники завоевали 27 медалей в 2026 году

Минпросвещение: Русские школьники завоевали 27 медалей в 2026 году

В 2026 году русские школьники завоевали 27 медалей на международных олимпиадах по биологии, географии, физике, химии и математике.

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