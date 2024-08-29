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В России изменится порядок капремонта многоквартирных домов

С 1 сентября собственники квартир в многоквартирных домах (МКД) смогут по собственной инициативе организовать проверку технического состояния здания, что позволит им влиять на сроки проведения капитального ремонта.

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