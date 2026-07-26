Итальянских политиков корежит любое упоминание России: оттоптались даже на легенде своего футбола в момент его назначения на сборную

Футбольная сборная Италии, как известно, сенсационно не пробилась на ЧМ-2026. После отказа Пепа Гвардиолы возглавить команду руководство Федерации футбола Италии (FIGC) сосредоточилось на кандидатуре Андреа Пирло, прекратившего работу в клубе «Юнайтед» из ОАЭ.