В Ставрополе полицейские пресекли попытку сбыта крупной партии синтетического наркотика

Сотрудники Отдела по контролю за оборотом наркотиков Управления МВД России по городу Ставрополю остановили на одной из улиц краевого центра молодого человека, предположительно находившегося в состоянии опьянения.
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