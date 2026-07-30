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Живая Кубань

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На Кубани родители-пенсионеры остались без сына, а четверо детей – без отца. Военный погиб на СВО. Семье отказали в положенной выплате за смерть бойца

На Кубани родители-пенсионеры остались без сына, а четверо детей – без отца. Военный погиб на СВО. Семье отказали в положенной выплате за смерть бойца

На Кубани родители-пенсионеры остались без сына, а четверо детей – без отца. Военный погиб на СВО. Семье отказали в положенной выплате за смерть бойцаВ Кущёвском районе семья погибшего военного не могла никак получить компенсацию за смерть родственника.

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