На Кубани родители-пенсионеры остались без сына, а четверо детей – без отца. Военный погиб на СВО. Семье отказали в положенной выплате за смерть бойца

На Кубани родители-пенсионеры остались без сына, а четверо детей – без отца. Военный погиб на СВО. Семье отказали в положенной выплате за смерть бойцаВ Кущёвском районе семья погибшего военного не могла никак получить компенсацию за смерть родственника.