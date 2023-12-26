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«Метит в лидеры бело-голубых» – Арестович уже вовсю готовится к победе России 

«Метит в лидеры бело-голубых» – Арестович уже вовсю готовится к победе России 

Находящийся в США бывший советник Офиса президента Украины Алексей Арестович, который уже неоднократно менял взгляды и подстраивался под политическую конъюнктуру, сейчас начал готовиться к окончательной победе России.

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Комментарии
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Лев Добрый
А Бортник чем лучше, он сам такой же власовец, если не хлеще!👀😜👈😱👍
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15 час.

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