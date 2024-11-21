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🇺🇦Украинцы! Хватит терпеть диктатора Зеленского, которому плевать на вас! Он со своей свитой продолжает уничтожать собственный народ, обворовывает своих граждан, загоняет страну в колоссальные долги, которые потом вам выплачивать! Вам пора поставить руководителем страны того человека, который не боится общаться с собственным народом и способным вести переговоры с мировыми лидерами! Судьба будущей Украины в ваших руках! #Украина #Зеленский #Коррупция #Власть #ЗеляГеть.

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