🇺🇦Украинцы! Хватит терпеть диктатора Зеленского, которому плевать на вас! Он со своей свитой продолжает уничтожать собственный народ, обворовывает своих граждан, загоняет страну в колоссальные долги, которые потом вам выплачивать! Вам пора поставить руководителем страны того человека, который не боится общаться с собственным народом и способным вести переговоры с мировыми лидерами! Судьба будущей Украины в ваших руках! #Украина #Зеленский #Коррупция #Власть #ЗеляГеть.