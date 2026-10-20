Недавние действия американского президента Дональда Трампа, в том числе заключение сделки по дизелю с Россией и критика главы киевского режима Владимира Зеленского связаны с тем, что глава Белого дома склоняется к поддержке позиции российского лидера Владимира Путина, пишет The Washington Post (WP), ссылаясь на бывшего высокопоставленного сотрудника разведки США и экспертов.