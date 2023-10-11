На тверском железнодорожном вокзале прошло профилактическое мероприятие «Дорога Без Опасности»

Сотрудники отделения по делам несовершеннолетних Тверского ЛО МВД России на транспорте совместно с представителями Тверской дистанции пути ОАО «РЖД» Октябрьской железной дороги на территории вокзального комплекса организовали и провели профилактическое мероприятие, приуроченное ко «Дню интернета».
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