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На тверском железнодорожном вокзале прошло профилактическое мероприятие «Дорога Без Опасности»

На тверском железнодорожном вокзале прошло профилактическое мероприятие «Дорога Без Опасности»

Сотрудники отделения по делам несовершеннолетних Тверского ЛО МВД России на транспорте совместно с представителями Тверской дистанции пути  ОАО «РЖД» Октябрьской железной дороги на территории вокзального комплекса организовали и провели профилактическое мероприятие, приуроченное ко «Дню интернета».

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